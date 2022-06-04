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200 milyar liralık düğün sektörü ekonomiyi canlandıracak

Düğün mevsimi piyasada doping etkisi yaptı. Bu yıl 800 bin çift dünya evine girecek. Düğün salonları doldu. Hafta sonları otellerde yer yok. Mobilyadan beyaz eşyaya, pırlantadan gelinliğe birçok sektör canlandı. 200 milyar lirayı aşkın düğün ekonomisi bekleniyor

Eklenme : 04 Haziran 2022 10:41
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200 milyar liralık düğün sektörü ekonomiyi canlandıracak

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün organizasyonları da hızlandı. Pandemiyle geçen iki yılın ardından bekleyen taleplerle birlikte bu yıl 800 bin çiftin düğün organizasyonu yapacağı öngörülüyor. Mayıs ayında başlayan hareketlilik ekim sonuna kadar uzarken özellikle hafta sonları oteller ve düğün salonlarında yer bulmak neredeyse imkansız... Sadece düğün organizasyonları için bu yıl 100 milyar TL harcama öngörülüyor. Evlenen çiftler mobilyadan züccaciyeye, beyaz eşyadan halıya, pırlanta ve takıdan, damatlık ve gelinliğe birçok sektöre de can suyu oluyor. Bu sektörler de dahil edildiğinde piyasalarda 200 milyar TL'yi aşkın bir düğün ekonomisi bekleniyor.

ORGANİZASYON 100 MİLYAR TL

Düğün, etkinlik ve organizasyon şirketi Life Group'un CEO'su Erdem İpekçi, pandemiden dolayı evlilik kutlamalarını ertelemiş yaklaşık 100 bin çiftin olduğunu belirterek, "Onları da dahil ettiğimizde yaklaşık 800 bin çiftin düğün organizasyonu olacak. Bunların 160 binden fazlası İstanbul'da gerçekleşecek" dedi. Düğünlerin kokteyl ve yemekli olmak üzere ikiye ayrıldığına dikkat çeken İpekçi, "Kokteyl davetlerde kişi başı fiyatlar 100 ila 200 TL arasında yer alıyor. Yemekte ise 250 ila 500 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara alkollü içeceklerin eklenmesi durumunda iki katına kadar çıkabiliyor" diye konuştu. Artan maliyetlerin düğün taleplerini olumsuz etkilemediğine dikkat çeken İpekçi, sadece davetli sayısının düştüğünü kaydetti. İpekçi, "Düğünler birçok sektörü de canlandırıyor. Yemek ve içecek, ikramlar, süsleme, müzik eğlence, davetiye, transfer gibi sektörlerde ciddi hareketlilik yaratıyor. Bu yıl düğün organizasyonlarının 100 milyar TL'lik ekonomi yaratacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

OTELDE DÜĞÜN 400 BİN TL

HYATT Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, İstanbul'daki otellerin özellikle haftasonu için dolduğunu belirterek, "5 yıldızlı bir otelde 200 kişilik, yemekli ortalama bir düğünün maliyeti 400 binden başlayıp 800 bine kadar çıkıyor. Lüks segment otellerde ise kişi başı fiyatlar 150 ila 200 euro arasında seyrediyor" dedi. Son dönemde otellerin restoranlarına da yüksek talep olduğunu anlatan Arslan, "Nikah sonrası yakın aile ve dostlarıyla 50-60 kişi gelerek yemek yiyip kutlama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

3 MİLYARLIK SMOKİN

KIĞILI CEO'su Hilal Suerdem, Kiğılı'nın 2021 yılında smokin satışlarında çok büyük bir artış yakaladığını söyledi. Suerdem, "Bu sene okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte mezuniyetlerin de yoğun olacağını düşünürsek, smokin satışlarımızın geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında artacağını öngörüyoruz. Sektörel bazda ise bu yıl 650-700 bin smokin satışı olacağını ve yaklaşık 3 milyar TL'lik ekonomik hacmini oluşacağını düşünüyoruz" dedi.

EVİ DÖŞEMEK 50 BİN TL

MOBILYA Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, düğünlerin mobilya sektöre çok ciddi bir hareketlilik kattığını belirterek, "Bir yandan da konutta gelen faiz indirimlerinin etkisini görmeye başladık. Satışlar daha çok tekli mobilya alımlarından ziyade evlerde koltuktan avizeye kadar bütüncül bir yaklaşımla oluyor. Bu yıl düğünlerin etkisiyle mobilyada minimum 25 milyar TL'lik satış bekliyoruz" dedi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, evlilik sezonuyla birlikte sektörde hareketliliğin başladığını belirterek, "Bugün evlenecek bir çift, düğün paketi olarak tabir ettiğimiz yemek, oturma ve yatak odasından oluşan set için minimum 50 bin TL'yi gözden çıkarmalı. Firmalarımız da ellerini taşın altına koyup çiftlere yardımcı olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

ZÜCACIYEDE 5 MİLYAR TL'LIK SATIŞ

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, konut kredileriyle birlikte konut satışlarının da hareketlendiğini belirterek, "Buna düğünlerinde eklenmesiyle sektörümüzde ciddi bir canlılık oluştu. Porselen, tencere, teflon tava setleri, bıçak kaşık setleri, çay kahve makinesi, blender gibi ürünlerin satışlarında ciddi bir hareketlilik var. Komple çeyiz paketi minimum 10 bin TL'den başlıyor. Zücaciyede minimum 300 milyon dolarlık (Yaklaşık 5 milyar TL) satış bekliyoruz. Bu rakam 1.5 milyar dolara kadar çıkabilir

TEKTAŞLAR 2.500 TL'DEN BAŞLIYOR

ZEN Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Zen Pırlanta olarak alyanstan tektaşa, bagetlerden beştaşlara ve hatta setlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün imkanı sunduklarını belirterek, "Alyanslarımız 2.574 TL'den, tektaşlar, 2.680 TL'den, beştaşlar 2.980 TL'den başlıyor. Geçen yılın bu dönemine göre düğün sezonu için satışlarımızda yüzde 20 oranında artış öngörüyoruz" dedi.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ CANLANACAK

KAPAT [X]

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, TÜRKBESD üyesi firmaların Ocak-Nisan 2022'de buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda ihracat dahil 11 milyon 651 bin 177 adet satış gerçekleştirdiğini söyledi. Dinçer, "Ocak-Nisanda Türkiye satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düştü. Ancak düğün sezonuyla birlikte, beyaz eşya talebi önceki aylara yeniden hareketlendi" dedi.

Betül ALAKENT

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