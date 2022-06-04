Plastik poşet kullanımı azaldı, 4 milyar lira tasarruf sağlandı

Marketlerde ücretli poşet uygulamasına yaklaşık 3,5 yıl önce geçildi.

Bu dönemde plastik ham madde ithalatı azaldı, 3,8 milyar liralık tasarruf sağlandı.

22 bin 746 ton sera gazı salımı da engellendi.

Poşet üretimi için gerekli olan ham madde ithalinin de önüne geçildi

Plastik poşetlerin hem insana hem çevreye ciddi zararları olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Okan Bahrioğlu, "Bunun önüne geçebilmek için 2019 yılında plastik poşet ücretlendirilmesi uygulamamızı başlattık. Poşet üretimi için gerekli olan ham madde ithali de bu projeyle önlenmiş oluyor" dedi.

Ücretli poşet uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte tüketiciler alışverişlerinde daha çok bez çanta ya da file kullanmaya başladı. Böylece poşet kullanımı yüzde 65 azaldı.

550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi

Dünyada ilk kez Türkiye tarafından ilan edilen Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.

Başlatılan kampanya ile 10 milyon vatandaşa Sıfır Atık Çantası ulaştırılacak.

Uygulama ile birlikte 550 bin ton plastik atığın da oluşumu engellendi.