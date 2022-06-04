Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları iddia edilen 6 kuyumcudan 2'si yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekiplerince, müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 kişiyi ait toplam 20 milyon 80 bin lira kayba uğratarak kaçtıkları tespit edildi.

Soruşturmayı detaylandıran polis, 6 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden E.G. ve Ö.G. Ankara'da yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlının soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirileceği ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.