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DİB Başkanı Erbaş: Yatılı Kur'an kurslarımızın sayısı 2 binlere ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde yatılı Kur'an kursu sayısının 2 binlere ulaştığını, gündüzlü Kur'an kurslarıyla sayının 40 binlerde olduğunu belirterek, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz." dedi.

Eklenme : 04 Haziran 2022 14:01
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DİB Başkanı Erbaş: Yatılı Kur'an kurslarımızın sayısı 2 binlere ulaştı

Erbaş, İzmit ilçesinde Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir yer açılışının en hayırlı merasimlerden olduğunu söyledi.

Kur'an kursunun temelini atmalarından bu yana nice insanların buraya emeğinin geçtiğini belirten Erbaş, onların bu binanın yapılabilmesi, hafızların yetişebilmesi için adeta yarıştığını kaydetti.

Erbaş, bu binanın duvarında bir tuğlası olanın bile bunun karşılığını göreceğini dile getirerek, "Rabbimiz bunu vadediyor. Ülkemiz genelinde, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülüklerimiz olarak en fazla üzerinde durduğumuz konu; Kur'an-ı Kerim'i daha fazla zihinlere, gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bir müjde de vereyim; 5 ciltlik yeni bir kitap çalışması yaptık. Adına da 'Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsiri' dedik. Birkaç ay önce tamamladık, bastırdık. Şu anda okuyucularımız bu kitaba Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

- "Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz"

Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap olduğuna işaret eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i önce onun nuruyla nurlanmak, sonra onu insanlara anlatmak, emirlerini insanlara ulaştırmak, haram kıldıklarından insanlığı uzak tutmak için hıfzettiklerini anlattı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in amacı neyse kendilerinin amacının da o olduğunu vurgulayarak, bu tür binaların bunun için yapıldığını söyledi.

Büyük emekler verilerek yapılan Kur'an kursunun güzelliğinin hafızlarla artacağını dile getiren Erbaş, buralardan nice hafızların yetişeceğini kaydetti.

Erbaş, bu hafızların ümmetin en şereflileri unvanını taşıyan kimseler olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Neslimiz için çalışmalıyız. 'Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya Arif Nihat Asya. Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Biliyoruz ki Kur'an yaşandığı sürece bu millet ayakta kalacak. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin 'Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku.' şeklinde inmiş olması; gözümüzü Kur'an'ı bol bol okumaya, onu düşünmeye, anlamaya çevirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hem öğreneceğiz hem ezberleyeceğiz, sonra düşüneceğiz ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz."

- "İmkanları fırsata, hayra dönüştürelim"

Türkiye genelinde Kur'an kursları sayısıyla ilgili bilgi veren Erbaş, "Türkiye genelinde yatılı Kur'an kurslarımızın sayısı 2 binlere ulaştı, elhamdülillah. Diğer Kur'an kurslarımız, yani gündüzlü Kur'an kurslarımızla sayı 40 binlerde hamdolsun. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Erbaş, yakın zamana kadar ilkokul 5. sınıfı, yani 12 yaşını bitirmeden yaz Kur'an kurslarına kayıt yapılamadığını aktararak, "Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur.' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Erbaş, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Müftüsü Sinan Cihan ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri Kur'an kursunu gezdi.

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