Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iklim değişikliğinin dünyanın ve yaşamın çehresini her zamankinden daha şiddetli değiştiren, hiçbir ülkeyi ve bireyi teğet geçmeyen küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin gidişatının, dünyanın geleceğinin ana belirleyicisi konumunda olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, atacağımız doğru adımlarla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya armağan etme imkanına halen sahibiz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atmak, doğal kaynakların hiç bitmeyeceği yanılgısı içinde olmak ve tüketimin küresel bir kültür haline gelmesi, tabiatın artık kaldıramadığı stresin ana nedenlerini oluşturuyor. Şimdi, iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak için tek yapılması gerekenin, gündelik hayatı doğa dostu bir yaşam kültürüyle sürdürmek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstelik bu noktada, medeniyet tarihimiz bizlere emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre kültürü mirası sunuyor. Yaradan'ın tüm eserlerinin hakkına riayet eden, doğayı tüketmek bir yana bilakis ihya eden bu anlayışı, tabiatla yeniden kuracağımız ilişkimizde yol rehberi edinmeliyiz. Tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşam, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline gelecek. Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."

Sıfır Atık Projesi'nin, dünyanın geleceğini teminat altına alma adına yürüttükleri, Türkiye'yi olduğu kadar insanlığı da bir bütün olarak odak noktaya alan, büyük bir uyanışın çağrısı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."