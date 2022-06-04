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AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, çalışma oturumlarıyla sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, TBMM Parti Grubu faaliyetlerinden Genel Merkez çalışmalarına, güvenlik ve dış politikadan ekonomi, tarım ve enerjiye kadar pek çok başlıkta sunumlar, soru ve cevaplarla ele alınıyor

Eklenme : 04 Haziran 2022 14:40
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AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, çalışma oturumlarıyla sürüyor

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından çalışma oturumlarıyla sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Bugün ve yarın yapılacak çalışma oturumlarında, TBMM Parti Grubu faaliyetlerinden Genel Merkez çalışmalarına, güvenlik ve dış politikadan ekonomi, tarım ve enerjiye kadar pek çok başlıkta sunumlar, soru ve cevaplarla ele alınacak.

Kovid-19 ile mücadeleden dolayı 2019 Ekim'den bu yana gerçekleştirilemeyen toplantı, bu yıl "Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenleniyor.

Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılıyor.

- Oturumlar

Toplantı kapsamında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu" yapılacak. Oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

"Güvenlik ve Dış Politika Oturumu"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumuyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde bir başka oturum gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Ekonomi" başlıklı oturumda da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in moderatörlüğünde ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarım ve enerji başlıklarında birer konuşma yapacak.

- Çevre bilinci öne çıkacak

Kızılcahamam'daki kamp süresince, farkındalık oluşturmaya yönelik uygulama ve etkinliklerle küresel çevre sorunları ve iklim değişikliğine yenilik Türkiye'nin mücadele ve uyum çabaları öne çıkacak.

Kampta, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de teması olan "sürdürülebilir, doğayla uyumlu, daha temiz ve daha yeşil bir yaşam" anlayışı üzerinde durulacak.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı da bu yönde, kamp alanında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

KAPAT [X]

Bakanlıklar ile AK Parti Genel Merkezine ait faaliyet raporları ve belgeler, baskı olmadan, dijital yöntemlerle katılımcılarla paylaşılacak.

Kamp programı boyunca en az miktarda atık üretmek, atıkları ayrı biriktirerek geri dönüşüme kazandırmak, organik atıkları kompost olarak değerlendirmek gibi uygulamalarla Sıfır Atık Projesi'ne uygun bir süreç yönetilecek.

Toplantı sonunda oluşacak karbon ayak izinin azaltılması amacıyla her bir katılımcı için 3 adet fidan, daha önce yanan ormanlık alanlarda dikilecek.

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