Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetimi, oy birliğiyle ibra edildi
Fenerbahçe Kulübünde, başkan Ali Koç ve yönetimi, ibra edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 15:33
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan olağan mali genel kurul toplantısındaki konuşmaların ardından 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrasına geçildi.
Toplantıya katılan üyeler, Koç ve yönetim kurulunu oy birliğiyle ibra etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız