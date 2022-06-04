Okulda görülen 17 santimlik dev kelebek görenleri şaşırttı

Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi girdiği sınıfta 17 santimlik dünyanın en güzel 6 kelebek türü arasında yer alan Avrupa'ya özgü dev tavus kuşu güvesi, (Saturnia pyri) cinsi olan kelebeği görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kelebeğe yaklaştığında çok büyük olduğunu fark eden 9. sınıf öğrencisi Nisanur Küçük, arkadaşlarıyla hemen okul idaresine haber verdi. Okul idaresi tarafından koruma altına alınan kelebek, kanat açıklık uzunluğu 17 santim olarak ölçüldü. Lise öğrencileri ve okul idaresi kendine misafir olan kelebeğe gözü gibi bakıyor. Renkleri değişken, parlak ve etkileyici, ön kanatları nispeten uzun, dar ve uca doğru incelen bir yapıda, arka kanatlarda benekler ve kuyruklar olan tavus güvesi 15-20 santim kanat uzunluğuna erişebiliyor. Saturnia pyri familyasından olan tavus güvesi ömrü ise çok kısa sürüyor.

'Biz ilk defa bu kadar uzun ve büyük bir kelebek gördük'

Büyük bir kelebeği ilk defa gördüğünü ve merakla incelediklerini belirten Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Bayram Yılmaz, "Sabah çocuklardan bağırış sesi duyduk. Dolayısıyla idareci arkadaşlarımız hemen müdahalede bulundular bir kelebek olduğunu gördük. Çocuklar ilk önce kelebek olduğunu düşünmediler. Daha farklı bir türdendi kelebeğimiz. Ondan sonra biyoloji öğretmenlerimizi çağırdık. Biz de ilk defa bu kadar uzun ve büyük bir kelebek gördük. Aydos Ormanı bize yakın, Aydos'tan geldiğini düşünüyoruz. Kelebeği sahiplendik, 1 kedimiz var ve üç tane de yavrusu var. Buda bizim 4. kanatlı dostumuz. Bizim 4 tane patili dostumuz şimdi bir tane de kanatlı dostumuz olmuş oldu. Kısa zamanda sevdik, çocuklar da sevdi. Şimdi ölçtük 17 santim olduğunu gördük. İnternetten yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'nin de en büyüğünün 10 santim olduğunu gördük ama tabii İstanbul gibi bir metropolde bunu görmek şaşırtıcı" dedi.

"Böyle büyük görünce zaten başka bir cins olduğunu anladım"

Konu hakkında konuşan 9. sınıf öğrencisi Nisanur Küçük ise "Ben sabah okula geldim. Sabah saat 7 civarlarındaydı. Kelebek yatıyordu. Dokundum hiç hareket etmedi. Sonra arkadaşlarım geldi. Hep beraber kelebeği inceledik. Ama hareket etmiyordu. öldüğünü zannettik. Ondan sonra Bayram hoca ve Biyoloji hocamız geldi. Kelebeği incelediler, ilk başta korktum. Çünkü ilk defa bu kadar büyük bir kelebekle karşılaşıyorum. Kelebek çok güzeldi. İlk defa gördüğüm için çok şaşırdım. Böyle büyük görünce zaten başka bir cins olduğunu anladım. Çünkü Türkiye'de bu türe denk gelmedim. Hocamız gelip bakınca başka bir tür olduğunu anladık. Bu türden Türkiye'de yokmuş sanırım" ifadelerini kullandı.