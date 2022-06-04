Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 19:13
Çağlayan Mahallesi Kanarya Sokak'ta, atölye olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sebebiyle çatı katında mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla yan binaya geçti. Dumandan etkilenen bu kişiler, ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız