Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerde aksama
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda intihar girişimi dolayısıyla seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Eklenme : 04 Haziran 2022 20:55
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Seferlerimiz, Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, yaralı olarak kurtarılan kişinin Darüşşafaka Acıbadem Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız