Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Haziran 2022 22:03
'Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum'
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2022
Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.