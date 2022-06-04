Eskişehir'de duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 22:46
Sivrihisar-Polatlı kara yolunda seyreden Hasan Özkan (68) idaresindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Nebahat Özkan (67), 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız