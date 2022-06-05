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Harekatın hedefi bu hain yuvaları: 248 saldırı 139 sivil şehit

TSK'nın hedefindeki Münbiç, Tel Rıfat ve Aynel Arap tam bir terör bataklığı. PKK/YPG bu şehirler üzerinden Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı bölgelerine 1,5 yılda 248 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılardan 23'ü bombalı araç, 70'i roket atışlarıyla düzenlendi. 37'si çocuk, 17'si kadın olmak üzere 139 sivil şehit oldu. 129'u çocuk 65'i kadın olmak üzere toplam 471 kişi de yaralandı. Hastane, okul, cami gibi onlarca tesis kullanılamaz hale geldi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Haziran 2022 07:45
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Harekatın hedefi bu hain yuvaları: 248 saldırı 139 sivil şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerine yönelik askeri operasyonlara devam ederken, diğer yandan da diplomatik çalışma ve temaslar sürüyor. Ankara muhataplarına, terör bölgelerinden Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini hedef alan kanlı saldırıları anlatıyor.

1 YILDA 211 TERÖR SALDIRISI

PKK/PYD'nin sadece son 1,5 yılda düzenlediği saldılar bile operasyonun gerekliliğini ortaya koyuyor. Suriye Geçici Hükümeti'nden alınan verilere göre PKK/YPG, Kobani (Aynel Arap), Tel Rıfat ve Münbiç'teki unsurları üzerinden 2021 yılında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye 211 terör saldırısı düzenledi.

2021'DE 116 SİVİL KATLEDİLDİ

Bu saldırılardan 59'u uzak menzillerden mühimmat atışı, 129'u mayın ve bubi tuzakları, 23'ü bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. Bu saldırıların can kaybı bilançosu da acı oldu. Saldırılarda 72'si erkek, 15'i kadın, 29'u çocuk olmak üzere 116 sivil şehit oldu, 229'u erkek, 55'i kadın, 95'i çocuk olmak üzere 379 sivil ise yaralandı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Alınan tüm tedbirlere rağmen saldırılar bu yılın ilk 6 ayında da durmadı. 2022 yılı başından bu yana Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine 37 terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılardan 21'i çoğu batı menşeili top ve roket atışı ile yapıldı. Bubi tuzakl 15 saldırı gerçekleştiren terör örgütü bir de suikasta imza attı. Çoğu şehir merkezlerinde düzenlenen saldırılarda 13'ü erkek, 2'si kadın, 8'i çocuk toplam 23 sivil şehit edildi, 92 sivil ise yaralandı.

250 BİN KİŞİ HALA GÖÇMEN

Terör örgütünün sivillere verdiği zarar sadece saldırılarla da sınırlı kalmadı. PKK 2016 yılında işgal ettiği Tel Rıfat'ta demografiyi altüst etti.

6 yılda kasabada yaşayan 250 bin Arap sivil göçe zorlandı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'te de PKK/YPG dayatmaları yüzünden şehri terk etmek zorunda kalan on binlerce sivil kamplarda yaşam savaşı veriyor.

İşte Tel Rıfat'taki tüneller!

PKK'nın Tel Rıfat ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi. PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu Tel Rıfat ve çevresinde tünel kazıyor. Teröristler bu tünellere silah ve mühimmat yığıyor. Bölgedeki PKK varlığı havadan görüntülendi. Sivil köylerde tünellerin etrafındaki teröristler dikkat çekti.

Hatice Saka
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