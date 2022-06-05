8'inci sınıflar lise için ter dökecek
8'inci sınıflar lise için ter dökecek
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...

Bakan Kurum, kira fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemeler, uygun ücretlendirmelerle vatandaşların arsa ve konut sahibi olmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sıfır atık hareketi, millet bahçeleri ve müsilaj temizliği gibi pekçok önemli konudaki son durumu anlattı. Bakan Kurum, ülke genelinde açılması planlanan ekolojik koridorlarla ilgili de konuştu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Haziran 2022 08:06
Yazdır
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un SABAH'a özel yaptığı ve gündemdeki önemli konulara değindiği açıklamalar:

İMARA AÇILMAYACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız.

100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz.

KİRALARDAKİ ARTIŞA SON

20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır.

VATANDAŞA AÇILACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazileri üzerinde çalışıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekliyle satışa çıkaracağız. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde, 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Özellikle son 20 yılda ulusal ve uluslararası tüm platformlarda iklim kriziyle mücadelede önemli küresel adımlar attık. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. 81 ilimizde yerel yönetimlerimize yol gösterici olacak iklim politikaları ile göç ve adil geçiş gibi sosyal politikalara yol gösterici olacak 217 kararı aldık.

PLASTİK POŞET UYGULAMASI

Poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik bir azalma sağladık. Bu sayede sadece plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf elde edilirken, 22.746 ton sera gazı salımı da engellenmiştir.

SIFIR ATIK HAREKETİ
Sıfır Atık Hareketi'yle bugüne kadar 142 bin kurum binasında sıfır atık sistemini hayata geçirdik. Geri kazanım oranını yüzde 27.2'ye çıkardık. 2018'de 731 olan Toplama Ayırma Tesisi sayısını bugün 1.128 Geri Dönüşüm Tesisi'ne çıkardık. 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atığı ülkemiz ekonomisine kazandırdık. 62.2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık.

4 HAT İÇİN ÇALIŞMA

KAPAT [X]

Millet bahçelerimizle, doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, ormanlarımızı birbirine bağlayan ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. 4 ana ekolojik hattın belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de korunan alan miktarını ise 20 yılda yüzde 8'den 12'ye çıkardık. 2002'de 13 olan Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19'a çıkardık.

SALDA GÖLÜ UNESCO'YA GİRECEK

Salda Gölü'nün inşaatlar nedeniyle bozulduğunu iddia ettiler. Görüntülerdeki yer bataklık değil. Mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmiş. Sarı çamur görüntüsü de gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine gelen polenlerin rüzgarla taşınmasından. Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

DENİZ MAĞARALARI ARAŞTIRMASI

2011'den beri bin 424 adet anıt ağacın tescilini yaptık. Bugün anıt ağaç sayımız toplam 9 bin 333'e ulaştı. Türkiye genelinde 27 ilde 2 bin 500'den fazla anıt ağacın bakım, iyileştirme ve tanıtıcı tabela çalışmalarını tamamladık. Ülkemizde ilk kez deniz mağaralarında jeolojik ve ekolojik araştırma başlattık. Bugün itibarı ile korunan mağara sayısı 290'a ulaştırdık.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ DÖRT KAT ARTTI

Mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de sadece 151 iken bugün mavi bayraklı plaj sayısını 531'e çıkardık. Bunun yanı sıra 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi de mavi bayrak almaya hak kazandı. 1994'te bu sayı kaçtı biliyor musunuz? 6 plaj, 9 marina. 2000'de ise 78 plaj, 12 marina vardı. Bu anlamda dünyada ülkemizi 3. sıraya taşıdık. Sıfır Atık Mavi projesinin başladığı günden bugüne kadar 135 bin ton deniz çöpü topladık.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dünyada en güvenli seçimler Türkiye'de
Dünyada en güvenli seçimler Türkiye'de
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse, CHP'liler diğer liderlere oy vermez
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse, CHP'liler diğer liderlere oy vermez
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Bu Habere Tepkiniz

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Özellikle; 3600 ek gösterge konusunda artık Başkan Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme de yaşandı. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.
4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

https://www.kitapsec.com/magaza/atom-hafiza/&AnaKat=&arama=1-1-0a0-0-0-0-0-0
Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.