Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un SABAH'a özel yaptığı ve gündemdeki önemli konulara değindiği açıklamalar:

İMARA AÇILMAYACAK



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız.

100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz.

KİRALARDAKİ ARTIŞA SON



20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır.

VATANDAŞA AÇILACAK



Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazileri üzerinde çalışıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekliyle satışa çıkaracağız. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde, 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ



Özellikle son 20 yılda ulusal ve uluslararası tüm platformlarda iklim kriziyle mücadelede önemli küresel adımlar attık. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. 81 ilimizde yerel yönetimlerimize yol gösterici olacak iklim politikaları ile göç ve adil geçiş gibi sosyal politikalara yol gösterici olacak 217 kararı aldık.

PLASTİK POŞET UYGULAMASI



Poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik bir azalma sağladık. Bu sayede sadece plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf elde edilirken, 22.746 ton sera gazı salımı da engellenmiştir.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi'yle bugüne kadar 142 bin kurum binasında sıfır atık sistemini hayata geçirdik. Geri kazanım oranını yüzde 27.2'ye çıkardık. 2018'de 731 olan Toplama Ayırma Tesisi sayısını bugün 1.128 Geri Dönüşüm Tesisi'ne çıkardık. 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atığı ülkemiz ekonomisine kazandırdık. 62.2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık.

4 HAT İÇİN ÇALIŞMA



Millet bahçelerimizle, doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, ormanlarımızı birbirine bağlayan ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. 4 ana ekolojik hattın belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de korunan alan miktarını ise 20 yılda yüzde 8'den 12'ye çıkardık. 2002'de 13 olan Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19'a çıkardık.

SALDA GÖLÜ UNESCO'YA GİRECEK



Salda Gölü'nün inşaatlar nedeniyle bozulduğunu iddia ettiler. Görüntülerdeki yer bataklık değil. Mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmiş. Sarı çamur görüntüsü de gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine gelen polenlerin rüzgarla taşınmasından. Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

DENİZ MAĞARALARI ARAŞTIRMASI



2011'den beri bin 424 adet anıt ağacın tescilini yaptık. Bugün anıt ağaç sayımız toplam 9 bin 333'e ulaştı. Türkiye genelinde 27 ilde 2 bin 500'den fazla anıt ağacın bakım, iyileştirme ve tanıtıcı tabela çalışmalarını tamamladık. Ülkemizde ilk kez deniz mağaralarında jeolojik ve ekolojik araştırma başlattık. Bugün itibarı ile korunan mağara sayısı 290'a ulaştırdık.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ DÖRT KAT ARTTI



Mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de sadece 151 iken bugün mavi bayraklı plaj sayısını 531'e çıkardık. Bunun yanı sıra 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi de mavi bayrak almaya hak kazandı. 1994'te bu sayı kaçtı biliyor musunuz? 6 plaj, 9 marina. 2000'de ise 78 plaj, 12 marina vardı. Bu anlamda dünyada ülkemizi 3. sıraya taşıdık. Sıfır Atık Mavi projesinin başladığı günden bugüne kadar 135 bin ton deniz çöpü topladık.