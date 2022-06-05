Esra öğretmenin sevinç gözyaşları

İstanbul'da, Tuzla Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik çalışmaları Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akçapınar Köyü'ne kadar uzandı. Öğretmen Esra Boyraz, Gönül Elleri Çarşısı'nın çalışmalarını okuluna da getirmek için, isteklerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya sosyal medyadan iletti. Yazıcı'nın talimatıyla Gönül Elleri Çarşısı, Esra öğretmenin okulu için isteklerinin tamamını yerine getirdi.

Başkan Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucusu Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile birlikte okula adeta çıkarma yaptı. Yapılan yardımlar karşısında gözyaşlarını tutamayan Esra öğretmen, emeği geçenlere teşekkür etti. Organizasyon kapsamında 40 öğrenciye kırtasiye seti verildi. Okula bir zeka sınıfı kazandırıldı. Okulun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, onlarla satranç oynadı.



Başkan Yazıcı, "Buradaki iyiliğin başlangıcını Esra öğretmen yaptı. Bu okulda okuyan öğrenciler, pirinç levhalarda gördükleri mesajlardan iyilik dersi çıkaracaklar. Bu okuldan bundan sonra iyiliğin yayılacağına, iyilik için mücadele eden nesiller oluşacağına inanıyorum" dedi. Esra öğretmen ise "Taleplerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdiler. Burada çok zor şartlarda çalıştığımız için böyle bir atmosferi hayatta hayal edemezdim. Çok duygulandım. Bu tür destekler hem moral hem de motivasyon oluyor" diye konuştu.



KORAY TAŞDEMİR

