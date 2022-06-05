Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 09:36
M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız