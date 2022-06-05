İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe'dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Haziran 2022 10:36
İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe
Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk
Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal
Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde
ara seçimler için sandık kuruldu.
Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'ne sandık konuldu.
Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.
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