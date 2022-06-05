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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi için mesaisini sürdürecek. Adalet Komisyonu'nda salı günü 6. Yargı Paketi, perşembe günü ise Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 11:10
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi için mesaisini sürdürecek.

Haftalık çalışmasına 7 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurulda Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Genel Kurulda daha sonra müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Teklife göre, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerini kurmayan mahalli idarelere, iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde iş termin planlarının sunulmaması veya iş termin planlarında belirtilen sürelere uyulmaması durumunda, Bakanlık, bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek. Denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak.

- Komisyonların gündemi

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki kanun tekliflerini ele alacak.

Adalet Komisyonu salı günü AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcıların, birinci sınıfa ayrılması için en az 3 meslek içi eğitim programına katılması gerekecek. Üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından yapılacak atamalarda, bulunduğu noterlikte 2 yılını doldurma şartı aranmayacak. Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılacak.

Adalet Komisyonunda perşembe günü ise Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması planlanıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklifle, Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor.

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Boru Hatları ve Petrol Taşımacılığı AŞ, çarşamba günü İller Bankası Genel Müdürlüğü, Sümer Holding AŞ, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, perşembe günü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM'de CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları da yapılacak.

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