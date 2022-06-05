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Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor

Antalya'da Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım bölümünde organik tarımı hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, mezun olunca istihdam sorunu yaşamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 11:17
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Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor

Kentte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Aksu ilçesinde 2009 yılından bu yana mesleki eğitim veren lise, tarım alanında yetiştirdiği nitelikli elemanlarla dikkati çekiyor.

Teorik eğitimin dışında bünyesindeki 138 öğrenciye iş öncesi deneyim imkanı sunan okul, kentte tarımsal ihracat yapan 30 uluslararası firma ile protokol imzalayarak öğrencilerine staj imkanı sağlıyor.

Okulun bahçesindeki 3,5 dönümlük arazide ve 650 metrekarelik serada organik tarım ile 100 çeşitten fazla sebze, meyve, tıbbi aromatik bitki, tropikal bitki yetiştiren, mantarhanede üretim yapan öğrenciler, mezun olduklarında iş problemi yaşamıyor.

Okul müdürü Tülay Ateş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs sürecinde tarımın öneminin daha fazla anlaşıldığını belirtti.

Okulda öğrencilerin tohumlamadan hasada ve ürünlerin paketlemesine kadar her şeyi hem teorik hem de uygulamalı öğrendiğine dikkati çeken Ateş, "Mezunlarımızın yüzde 100'ü şu ana kadar iş buldu. Ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı olan çok sayıda öğrencimiz var. Hatta bazı öğrencilerimiz kendi tarımsal şirketlerini kurup ihracat yapıyor. Firmalarına bir dönem okudukları öğrencileri de stajyer olarak alıyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Ateş, yeni tarımsal uygulamaları da yakından takip ederek tropikal meyveler ile tıbbi aromatik bitkileri de yetiştirmeye başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mantarhanemizi kurarak öğrencilere mantarcılığı da öğretmeye başladık. Yakında sebze ve meyve kurutma işlemleri üzerine de çalışma yapacağız. Çevre köylerden atalardan kalma tohumları toplayarak organik sebzeler yetiştirdik. Yeni arazilerle tarımsal uygulama alanlarımızı geliştireceğiz. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Tarımsal faaliyetlerde bulunurken üretimsel anlamda iç piyasaya imkanlar ölçüsünde ürünler veriyoruz. Bunun karşılığında elde ettiğimiz geliri de çocuklarımızın imkanlarını geliştirme anlamında kullanıyoruz."

- "Okulda uygulamalı eğitim alan öğrenciler çok rahat iş buluyorlar"

Öğretmenlerden tarım alan şefi İsmail Pehlivan ise kentte yoğun bir tarımsal faaliyet olduğunu ve nitelikli eleman noktasında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu nedenle okuldan mezun olan öğrencilerin neredeyse şirketler tarafından paylaşılamadığını anlatan Pehlivan, "Okulda uygulamalı eğitim alan öğrenciler tarım firmalarında çok rahat iş buluyorlar. Aileleri de tarımla uğraşan çocuklar ise atadan kalma üretimlerini geliştirerek kendi şirketlerini kuruyorlar, organik tarım yapmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Fatma Tunç ise Antalyalı çiftçi bir ailenin kızı olduğunu, çocukluğunun seralarda, tarlalarda geçtiğini söyledi.

Ata mesleğini sürdürmek için mesleki teknik liseyi tercih ettiğini dile getiren Tunç, "Tohumlamadan hasat aşamasına kadar doğru tarımı hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyoruz. Buradan mezun olunca da organik tarım üzerine çalışmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liseyi Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile ziyaret eden iş insanı Metin Duruk, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın talebiyle tarım bölümü açılmasına destek olduklarını kaydetti.

Kendilerine ait bir araziyi bu okula tahsis edeceklerini aktaran Duruk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı dünyanın geleceği tarımla buluşturarak istihdam garantisi sağlamaya çalışıyoruz. Bu okullardaki çocuklarımız kendi gelişimlerini sağlarken hem ülke ekonomisine hem de okulun bütçesine katkı sağlıyor. Akseki ilçesinde kurma çalışmalarına başladığımız kadın kooperatifi aracılığıyla okulda üretilen ürünleri işleyip Türkiye'ye sunacağız. Bu okullardan çıkan ürünlerin marka olacağına inanıyorum."

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