Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin LGS sınavına sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulunda LGS sınavına girecek olan görme engelli bir kız öğrencinin imdadına da polis ekipleri yetişti. Kimliğini evde unutan engelli öğrencinin annesi, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, geldikleri okuldan aldıkları öğrencinin annesi ile birlikte eve giderek kimliği aldı. Kimliği alan ekipler hızlı şekilde tekrar okula dönerek, öğrencinin LGS sınavına yetişmesini sağladı.

Öğrencinin sınava geç kalmaması için ekiplerin adeta seferber olduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Sınava girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için emniyet personeline çağrıda bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Sınava yetiştirmek için yardım isteyen öğrenci ve ailelerine yardımcı olun" ifadelerine yer verdi.