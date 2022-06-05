Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi kayboldu
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi, suda akıntıya kapılarak kayboldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 14:46
Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde 4 lise öğrencisi, Dicle Nehri'ne girdi.
Öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü akıntıya kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Suda kaybolan öğrencilerin bulunması için ekiplerce Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız