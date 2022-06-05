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Erdoğan: Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapıyor.

Kaynak : TRT
Eklenme : 05 Haziran 2022 15:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Arkadaşlarımızın donanımlarıyla 2023'e hazırlanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Sizlerden toplantılarımızdaki bilgilendirme sonucunda ortaya çıkan tabloyu illerdeki arkadaşlarımıza ve milletimizde kararlı olarak aktarmanızı istiyorum.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.

Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz"

Değerli kardeşlerim demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, ülkemize hizmet kazandıracak anlayışla hep daha ileri taşıyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız.

Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle yola devam etmektedir.

Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun.

"Biz algılara bakmıyoruz"

Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz tesadüf değildir.

Bizim isteğimiz gölge etme başka ihsan istemem diyen filozof misali, bunların Türkiye'ye takozluk yapmamaları.

KAPAT [X]

Türkiye geçmişte takoz, istismar, ayrıştırma siyasetinden çok çekti. Ülkemize verilip de tutulmayan sözlerin çetelesini tutuyoruz.

Misak'ı Milli sınırlarından Ege'deki adalara, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği örneğine kadar bir sürü söz vardır.

"Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz"

Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda bize esnek olmayı telkin edenlerin ısrarı kararlı duruşumuzun haklılığını göstermektedir. "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

Evet dünya beşten büyüktür. Bunu şimdi kendileri söylemeye başladılar. Artık bunun olamayacağını konuşmaya başladılar. Dediğimize gelecekler. Allah ömür verirse bunu da göreceğiz.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Birleşmiş Milletler bir karar alabiliyor mu? Ukrayna ile Rusya ile ilgili bir karar alabiliyorlar mı? Alamazlar. Niye? Çünkü BM güvenlik konseyinin daimi üyesi. Alacak bir karar olursa iki dudağına bakıyor.

Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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