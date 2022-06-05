Karabük'te 8 çocuklu aile yeni evlerine Türk Kızılay aracılığıyla kavuştu

Merkez ilçeye bağlı Çukurca köyü Ocasak Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aygün ailesinin eski bir evde zorluk içerisinde yaşadığı bilgisini alan Türk Kızılay Şubesi Kadın Koordinasyon Birimi harekete geçti.

Ailenin yapmaya çalıştığı evin inşaatını tamamlayamadığını belirleyen ekipler, "Sıcak Bir Yuva İçin Elele" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlarla evin inşaatı tamamlandı.

Mobilya, beyaz eşya, televizyon, ev ve mutfak gereçleri, güneş enerjisi sistemi, soba gibi gerekli tüm ihtiyaçların giderildiği eve, çocukların kullanımı için iki laptop, giyim ve gıda malzemeleri de alındı.

Yeni evin anahtar teslimi için köyde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik ve tüm bağışçıların destekleriyle güzel hizmete vesile olduklarını söyledi.

Aileye yaşanabilir ortam sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yavaşçı, "İnşallah burada hayırlı, sağlıklı ve huzurlu ömür geçirirler. Aile hayvancılık yapıyor. Hayvan desteği de sağlandı." dedi.

Anne Fatma Aygün de çok mutlu olduğunu ifade ederek, bağış yapan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından duayla evin anahtarı Aygün ailesine teslim edildi.

Törene, Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Türk Kızılay Karabük Şubesi Kadın Koordinasyon Birimi Başkanı Fatma Zehra Acar ve yönetimi ile köylüler katıldı.