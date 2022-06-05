Erdoğan,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi

3600 ek gösterge

Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik.

4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım.

Çiftçilere ve memurlara müjde

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum. Tarımsal faaliyetler hem çiftçimizin kaynağı. Türkiye kendine yetecek bir ülkedir. Salgın döneminde bu gerçeği gördük.

Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim sıkıntısından değil. Yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Buğday ithal ediyoruz yaygarasından vazgeçmiyorlar. Çiftçilerimize ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştuk.

Buğday alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.