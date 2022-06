MKE Ankaragücü'nden 'Gençlerbirliği' açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlerbirliği'nin bugün gerçekleştirilen olağan kongresinin üzüntüyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladığımız 1. Lig'de son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği Spor Kulübünün, sportif başarısızlığına neden olarak şampiyon takımımızı göstermesi gerçek bir akıl tutulmasıdır." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Her başarının şanlı hikayesi olduğu gibi her başarısızlığın da maalesef bolca bahanesi vardır. Şampiyon takımımızın mali disiplinden vazgeçmeyerek oluşturduğu örnek kadro yapılanması ve sezon başından itibaren her alanda gerçekleştirdiği sosyal projelerin yeni sezon için örnek alınmasının, ilgili kulüp açısından daha yararlı olacağını düşünmekteyiz. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, ilgili kulübün sezon sonu yaşadığı durumun hiçbir tarafı olmadığımızı bir kez daha hatırlatırız.

İkinci bir husus olarak, Türkiye'nin en şanlı tarihine sahip kulübü olan İmalat-ı Harbiye'nin tarihinin, doğru bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Kongrede bugün bir kez daha gördük ki tarihimizin büyüklüğünü bilme noktasında hala eksiklikler var. Yeni sezonda Veli Necdet Arığ'ın Ankaragücü Belgeseli Kitabı'nın basımını yeniden gerçekleştiriyoruz. Bu kitabı Ankara'da okullarımızın kütüphanelerine ücretsiz ulaştıracağız. Ankaragücü Store mağazalarımızdan temin edilebilecek. Bu kitap sayesinde kuruluşumuzdan itibaren tarihimizi en iyi şekilde tüm şehrimizin öğrenmesini sağlayacağız. Üzülerek takip ettiğimiz konuşmalara rağmen, Gençlerbirliği Spor Kulübünün olağan kongresini tebrik ediyor, gelecek sezon 1. Lig'de başarılar diliyoruz."