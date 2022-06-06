MEB, mevcut aday öğretmenlerin adaylıklarının nasıl kaldırılacağını valiliklere bildirdi

12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin "Aday öğretmenlik süreci" başlıklı geçici 1'inci maddesinde yer alan; "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapmakta olanların adaylıkları, 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları halinde kaldırılır." hükmü ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanların adaylıklarının ne şekilde kaldırılacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu çerçevede; "Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 12.05.2022 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin adaylıklarının, Yönetmeliğin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamaları ve en az bir yıl öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Valiliğinizce kaldırılması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR