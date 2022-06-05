Kılıçdaroğlu'ndan karikatürist Latif Demirci için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 61 yaşında hayatını kaybeden karikatürist Latif Demirci'ye rahmet diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 19:33
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı... Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız