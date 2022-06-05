Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 22:58
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Kavağı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız