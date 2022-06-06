Yabancı yapmayınca mühendislerimiz yaptı, 130 milyon kasada kaldı

Tesiste bulunan elektro-mekanik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurması, işletme ve bakım sürecindeki yedek malzeme temininde zorluk yaşanması ve jeneratörlerin proje değerlerinin altında çalışması gibi nedenlerle yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyacı karşılamak için Keban HES'in iyileştirme işi, bir bütün olarak ihale edilirken, yalnızca bazı Avrupalı yabancı firmaların katıldığı bu ihalelerden çeşitli nedenlerle sonuç alınamadı.

İhale süreçlerinin uzun olması ve ihalelerin sonuçlandırılamamasının ardından Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) çalışanları, acil yapılması gereken işler sekteye uğratmasın diye kolları sıvadı. 'Biz yaparız' diyerek yola çıkan EÜAŞ mühendisleri, günlerce AR-GE çalışması yaptı. İyileştirme çalışmalarının yurt dışı örneklerini inceleyen ekipler, yerli imkanlarla iyileştirme çalışması başlattı. Yerli malzemeler kullanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Keban HES'te bulunan 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yeniden üretilirken, iyileştirmeler de gerçekleştirildi.

Ünitelerde yapılan iyileştirmelerle mevcut güç kapasitesi ise 150 megavattan 180 megavata çıkarıldı. Yapılan son ihale bedeli dikkate alındığında 4 ünitede yaklaşık 130 milyon lira da tasarruf sağlandı, para devletin kasasında kaldı. Böylece, yerli dokunuşla hem tasarruf hem de verim artışı yakalanmış oldu.

C. Fırat Aydoğmuş