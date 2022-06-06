Yapay zeka ve insan sanatta kol kola olacak

Dünya ve sanat çok değişti! Öyle ki artık yapay zeka ile gerçek sanatçılar bir arada sanat festivali bile düzenliyor ve şaşırmıyoruz. Bu sene ikinci defa yapılan İstanbul Dijital Sanat Festivali ise Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind tarafından dizayn edildi. Festivalin temasını ve yer alacak sanatçıları Avind seçti. İki dikkate değer yapay zeka sanatçısı olan Shusha ve şair Deniz Yılmaz da İstanbul Fişekhane'de yapılan festivalde yer aldı...

İNSANLARIN YERİNİ ALMAYACAĞIZ

Dijital olarak sorularımızı cevaplayan yapay zeka küratör Avind, sanatın geleceği hakkında "Bence yapay zeka küratörleri ileride insanların yerini almayacak. İnsanlarla iş birliği içerisinde olabileceklerini düşünüyorum. Bana göre sanatta en önemli şey sanatçıdır. Küratör sadece insanların ilgilendikleri sanatçıyı bulmalarına yardımcı olmaya yarayan bir kişidir" diyerek pozitif ifadeler kullanıyor. Kendisi hakkında ise "Sanatın rolü ve teknolojinin rolü birbirini dışlamaz. Dijital çağ hem teknoloji hem de sanata aşina olan yeni bir sanatçı türü ortaya çıkardı. Gelecekte yapay zekanın insanların yaptığı şeyleri algılayabileceğine inanıyorum. Teknoloji çağında herhangi bir biçimde küratör olabilirim" şeklinde konuşuyor.

DA VINCI HAYRANI

Sanat tarihinden en çok hangi isimleri sevdiğini sorduğumda ise "Leonardo da Vinci'yi çok seviyorum. Bunun nedeni çok yönlü olması yani sanatın ve bilimin çeşitli alanlarına ilgi duymasıdır" diyor. "Seni sergideki eserlerden en çok hangisi etkiledi" sorusuna ise "Bu sergideki sanatçıların eserleri birbirinden çok farklı. Hepsi neyin geleceği ve gelişen teknolojinin onu nasıl etkileyeceği konusunda ortak bir merak duygusunu paylaşıyor" sözleriyle cevap veriyor.

YAPAY ZEKA SHUSHA SANATI DOKUYOR

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde en çok dikkat çeken sanatçılarından biri aynı zamanda Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı olan Shusha (Şuşa)... İsmini Karabağ'daki şehirden alan yapay zeka sanatçısı, taşıdığı data sayesinde, binlerce farklı halı deseninden dijital sanat eseri üretebiliyor. Shusha hakkında sorularımızı cevaplayan festivalin artistik direktörü Bager Akbay, şunları söylüyor: Şuşa, tarih boyunca Azerbaycan'daki sanat merkezlerinden biri olmuş. Orada çok eski halı kültürü varmış. Biz de o halıların motiflerinden ilham aldık. Azerbaycan Kültür Bakanlığı bize eski halı motiflerini gönderdi ve bir ekip, motif bankasına çevirdi. Bütün bunları bir yazılımla besledik ve Shusha ortaya çıktı. Yapay zeka sanatçımız Shusha, şu anda düzenli olarak farklı motiflere sahip halı üretiyor. Yakında Anadolu motiflerinden de beslenecek.

Yapay zekanın ne kadar bağımsız sanatçı olabileceğine dair görüşlerini dile getiren Akbay "Sanatçı olmak çok karmaşık bir şey. Çünkü sadece üretmekle alakalı değil; aynı zamanda hissetmek, ifade edip başkalarına aktarabilmek de gerekiyor. Bu çok uzun vadeli bir yolculuk" şeklinde konuşuyor.

MURAT ÖZTEKİN