En zor Türkçe sınavı

1 milyon 236 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı. Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. İki oturum halinde düzenlenen sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Her yıl matematik testinde zorlanan öğrencileri bu yıl Türkçe soruları terletti. Bu yıl LGS'de Türkçe'nin belirleyici olacağını söyleyen uzmanlar, "LGS tarihindeki en zor Türkçe testiydi" dedi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "LGS'deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuş. Matematik dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği gözlenmiştir" ifadelerini kullandı. Sınavın diğer testleri işe şöyle yorumlandı:

TÜRKÇE: Sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmış. Anlam bilgisi bakımından çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersinin soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı tarzda sorulduğu gözleniyor. Türkçe dersinin sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz.

FEN BİLİMLERİ:

Soruların geçen yıla göre zorluk derecesinin fazla olduğu ve soruların daha uzun metinlerden oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Sınavda seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ DE ELEYECEK

İNKILAP TARİHİ: Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa paragraflardan oluşmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ: Önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı, öğrencinin muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır.

İNGİLİZCE: Geçen yıla kıyasla çeldirici sorulara yer verilen sınavda, yıl boyunca düzenli çalışarak hazırlanan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler başarı sağlayacaktır.

VELİLER DE HEYECANLIYDI

Hayallerındeki liselere yerleşebilmek sınava girmeyi bekleyen öğrenciler kadar velileri de heyecanlıydı... Okul kapısından bir an olsun ayrılmayan, çocuklarının başarısı için dua eden velilerden Ayşe Kaba, "Sanki çocuklar değil de bu yaşımızda biz sınava giriyoruz, o kadar heyecanlıyız" diye konuştu. Okul önlerinde nineler ve dedeler de bekledi. Kezban Bektaş ise "Sabahtan beri tek bir adım atmadım, sınava girmiş kadar heyecanlıyım, geceden beri uyuyamadım" dedi.

CEYDA KARAASLAN