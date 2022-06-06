Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından 3600 ek gösterge süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Haziran 2022 09:03
Ali Yalçın twitter paylaşımında; Yıllardır;ek göstergelerin iyileştirilmesi konusunda verdiğimiz mücadelenin amacı ve 6.Dönem Toplu Sözleşme Kararımız gereği muhatap konfederasyon olarak ortaya koyduğumuz emeğin nedeni, adil bir düzenleme yapılması,herkesi kuşatan bir reform olmasıdır.Sabırsızlıkla bekliyoruz...İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız