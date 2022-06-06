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Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na Arnavutluk'un en yüksek devlet nişanı' verildi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta:- "Ahmet Çalık'a Arnavutluk'un en yüksek nişanı olan Bayrak Şövalyesi Nişanı'nı takdim etmekten dolayı çok mutluyum"- Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık:- "Arnavutluk devletinin ve Arnavut ulusunun yüceltilmesini destekleyen kişilere verilen bu ödülü almış olmak, gurur verici olduğu kadar, bu yolda daha da çok çalışma konusunda ilham ve motivasyon vericidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 09:58
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Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na Arnavutluk'un en yüksek devlet nişanı' verildi

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından Arnavutluk'un en yüksek devlet nişanı olan "Bayrak Şövalyesi Nişanı" ile taltif edildi.

Törende konuşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Ahmet Çalık ile tanışıklığının 20 yıl öncesine dayandığını, Çalık Holding'in Arnavutluk'taki ilk yatırımı olan ülkenin en köklü bankalarından Banka Kombetare Tregtare'nin (BKT) devralınmasının kendisinin başbakanlığı döneminde yapıldığını hatırlattı.

BKT'nin Arnavutluk'taki en büyük bankalardan biri olduğunu vurgulayan Meta, Çalık Grubu'nun ülkede finans dışındaki sektörlerde de aktif rol aldığını söyledi.

Ahmet Çalık'ın iki ülke arasındaki güçlü bağları, çok daha güçlendirmek için katkı verdiğini ifade eden Meta, şöyle devam etti:

"Ahmet Çalık, ülkemizdeki en etkin yatırımcı olarak öne çıkıyor. Biz kendisinin sadece Türkiye için değil, birçok yabancı ülkede de önemli bir yatırımcı olduğunu biliyoruz. Kosova'ya ve Arnavutluk'a yaptığı yatırımlar nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisine Arnavutluk'un en yüksek nişanı olan Bayrak Şövalyesi Nişanı'nı takdim etmekten dolayı çok mutluyum. Hak edilmiş bir nişan olmasıyla beraber aslında kendisinden, bu güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesi hususundaki gayretlerinin devam etmesini rica ediyorum. Arnavutluk'a Türkiye'den gelen yatırımlar 3,5 milyar dolar seviyesinde ve burada Ahmet Çalık Bey'in şahsi gayretlerinin de olduğunu biliyoruz. Kendisi Arnavutluk için iyi bir örnek, ayrıca Arnavutluk'un tanıtımında da çok önemli bir rol üstleniyor."

- "Arnavutluk, yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor"

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, nişanın tevdi edilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bayrak Şövalyesi Nişanı"nı almaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, Çalık Grubu olarak 15 yıl önce, tarihi bağların olduğu Arnavutluk'a yatırım kararı alarak bu güzel ülke ve güzel insanlarıyla tanıştığını belirtti.

Yıllardır telekomünikasyon ve finans sektörlerinde katma değerli işler yapma gayretiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Çalık, Arnavutluk'un yasal düzenlemeler ve teşviklerle yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanında, çalıştıkları yerlerde, tanıştıkları ve iş birliği yaptıkları iş insanlarına, Arnavutluk'un taşıdığı büyük potansiyeli ve iş dünyası için sunduğu fırsatları anlattığını dile getiren Çalık, "Arnavutluk devletinin ve Arnavut ulusunun yüceltilmesini destekleyen kişilere verilen bu ödülü almış olmak, gurur verici olduğu kadar, bu yolda daha da çok çalışma konusunda ilham ve motivasyon vericidir." dedi.

Çalık, aynı etkinlikte Özel Medeni Liyakat Nişanı alan danışmanı Bahadır Aksoy'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk ile güçlü bağlarımız var ve Çalık Grubu olarak bu ülkede kalıcı olarak yatırımlarımızı sürdürmek ve topluma değer katan projeler üretmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Arnavutluk'un ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerinin daha da gelişmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Arnavutluk ve Türkiye çok özel bağlarla birbirine bağlı olan iki kardeş ülke. Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü paylaşıyoruz. Aramızdaki bu tarihi ve kültürel kardeşlik, pek çok resmi anlaşmanın ötesinde her türlü iş birliği için en sağlam, en güvenilir zemindir."

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