Çocuklar internette en çok 'Oscar', 'The Backrooms' ve 'PSY'yi aradı

Yeni Kaspersky Safe Kids Araştırması, Mart-Mayıs 2022'de çocukların internette en çok ziyaret ettiği ilgi alanlarını ortaya çıkardı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky arama sorguları, en popüler Android uygulamaları ve tercih edilen web sitesi kategorileri gibi Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verileri analiz etti.

Popüler etkinliklerden Will Smith'in Oscar tokadı tüm dünyada çocukların dikkatini çekti ve bahar ayları boyunca geniş çapta tartışıldı. Buna ek olarak Johnny Depp ve Amber Heard'ın boşanma davası ve Örümcek Adam'ın ünlü çifti Zendaya ve Tom Holland hakkındaki spekülasyonlar popüler kültürün konuları arasındaydı. Beklenmedik bir şekilde, sevimli bir yüzü betimleyen bir ifade olan UwU da çocuklar tarafından sık sık arandı.

Oyun bölümü ilkbaharda bazı küçük değişiklikler yaşadı. İlginç bir örnek, son aylarda çocuklar arasında popüler hale gelen The Backrooms oyunu oldu. Oyuncuyu rastgele oluşturulmuş ofis odalarından oluşan sonsuz bir labirentin içine sokan bu oyun, oyuncuların aşması gereken birkaç seviyeyi içeriyor. Buna ek olarak, çocuklar "Among US" oyununa olan ilgilerini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda ve oyun son birkaç aydır düşüş eğiliminde bulunuyor.

- "Müzik YouTube'daki en popüler kategorilerden biri"

Müzik, YouTube'daki en popüler kategorilerden birini oluşturuyor. En çok tıklananlar arasında PSY tarafından BTS'nin yıldızı SUGA ile birlikte hazırlanan yeni müzik videosu "That That" yer alıyordu. Listeye yeni giren bir diğer popüler parça da "We Don't Talk About Bruno (From 'Encanto')" oldu.

YouTube'daki çocukların ilgisinin çoğu My Story Animated kanalına ayrıldı. Bu kanal gençlerin gönderdiği, gerçek olduğu iddia edilen hikayeleri canlandırıyor. Filmlerde "The Bad Guys", "Sonic the Hedgehog 2", "Rock Dog 2" ve "Heartstopper" üst sıralarda yer aldı.

Bu bahar çocuklar yazılım, ses ve video (yüzde 43,7), video oyunları (yüzde 21), internet iletişimi (yüzde 12,4) ve e-ticaret (yüzde 12,3) web kategorileriyle ilgilendi. Android'deki en popüler uygulamalar arasında YouTube (yüzde 31,6), TikTok (yüzde 19) ve WhatsApp (yüzde 18,3) yer aldı. Windows programları arasında ilk sırada büyük farkla Google Chrome (yüzde 52,8) bulunurken, Roblox yüzde 10,7 pay almayı başardı. Üçüncü sıraya yüzde 10,2 ile mesajlaşma platformu Discord yerleşti.

- "Çocukların çevrim içi etkinliklerine ebeveynler de dahil olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, "Popüler kültürdeki yeni trendler ve olaylar, çocukların ilgi alanları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Çocukların tutkuları hızla değişiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi anlamaları, onlarla yakın ilişkiler kurmaları için ilgi alanlarını ve hobilerini birlikte keşfetmeleri adına faydalı olabilir. Modern ebeveyn denetimi uygulamaları buna yardımcı olmanın bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukların olumlu bir çevrim içi deneyim yaşamalarını sağlamak için ebeveynlere şunları öneriyor:

"Erken yaşlardan itibaren çocukların çevrim içi etkinliklerine ebeveynler de dahil olmalıdır. Böylece bu yerleşik bir alışkanlık olur ve onlara çevrim içi güvenlik uygulamaları konusunda rehberlik edilebilir. Ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanmayı, bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını ve çevrim içi ortamda güvende kalmaları için neden gerekli olduğunu açıklamak için bu konu çocuklarla konuşulmalıdır. 14 Haziran'a kadar Kaspersky Safe Kids satın alan herkese yüzde 25 indirim sunuluyor. Çocuklarla oyunlar ve diğer eğlenceli formatlar aracılığıyla konuşarak siber güvenlik hakkındaki tavsiyeler daha ilginç ve eğlenceli hale getirilebilir.

Çevrim içi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayrılmalıdır. Ebeveynler de alışkanlıklarına dikkat etmeye çalışmalıdır. Çocukların ebeveynlerinin alışkanlıklarını taklit edeceği unutulmamalıdır. Çocuklara herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini ve bunun yerine büyüklerinden yardım istemesi söylenmelidir. Yetişkinler de tüm gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı kazanmalıdır."