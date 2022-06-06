Karaman'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü öldü
Karaman'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 11:39
Yusuf Önder İnce (45) yönetimindeki LPG tankeri çeken 06 BDY 459 plakalı tır, Karaman - Ereğli kara yolunun 30. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Araçta sıkışan İnce, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tankerin patlama riski olduğu için kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaza sonrası kara yolunun bir kısmı trafiğe kapatılırken, ulaşım Sudurağı beldesi güzergahından sağlanmaya başlandı.
Tankerdeki LPG'nin başka bir tankere nakledilmesinden sonra sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılacağı ve yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız