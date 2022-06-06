İngiltere'de kaybolan kişi Tekirdağ'dan çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan kişinin 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan kişi olduğu belirlendi.

İngiltere'de kıyı kenti Brighton and Hove'da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı.

İngiltere'de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, Muratlı'da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu.

Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere'deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.