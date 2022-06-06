Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi yaşamını yitirdi

BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak
BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak
AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet'ten hapis cezası
AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet'ten hapis cezası
Eczacılar zor durumda! İlaç fiyatlarının arttırılmasını talep ediyor
Eczacılar zor durumda! İlaç fiyatlarının arttırılmasını talep ediyor
'Millet İttifakı' ismi kullanılmasın' başvurusunda AYM kararını verdi
'Millet İttifakı' ismi kullanılmasın' başvurusunda AYM kararını verdi
YÖK: Araştırma üniversiteleri için AR-GE fonu hazırladık
YÖK: Araştırma üniversiteleri için AR-GE fonu hazırladık
İmam Hatipte 'dansöz skandalında' okul müdürü açığa alındı
İmam Hatipte 'dansöz skandalında' okul müdürü açığa alındı
TÜİK'ten görev değişikliği iddialarına açıklama
TÜİK'ten görev değişikliği iddialarına açıklama
Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge
Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak
ÖSYM'den Lisans KPSS'ye başvuracaklar için son gün uyarısı!
ÖSYM'den Lisans KPSS'ye başvuracaklar için son gün uyarısı!
Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu!
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu!
5 üniversite toplamda 426 personel alacak
5 üniversite toplamda 426 personel alacak
Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Pet şişelerdeki sular sağlığı tehdit ediyor: Bu sudan uzak durun
Pet şişelerdeki sular sağlığı tehdit ediyor: Bu sudan uzak durun
Kabine yarın toplanacak: Ana gündem 3600 ek gösterge
Kabine yarın toplanacak: Ana gündem 3600 ek gösterge
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Erdoğan,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi
Erdoğan,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi
Erdoğan: Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz
TBMM'nin gündemi: Yargı, müsilaj, stokçuluk, finans
TBMM'nin gündemi: Yargı, müsilaj, stokçuluk, finans
Bakanlık vatandaş için harekete geçti: 32 ilde 385 arsa satışa çıktı
Bakanlık vatandaş için harekete geçti: 32 ilde 385 arsa satışa çıktı
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Yeni bir otomobil satış modeli geliyor: Fabrika çıkışlı 2. el
Yeni bir otomobil satış modeli geliyor: Fabrika çıkışlı 2. el
Otomotiv sektöründen aylık bazda en yüksek ihracat artış oranı
Otomotiv sektöründen aylık bazda en yüksek ihracat artış oranı
Dünyaevine girmek en az 150 bin TL
Dünyaevine girmek en az 150 bin TL
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Enflasyonun dörtte üçü bize özgü nedenlerden
Enflasyonun dörtte üçü bize özgü nedenlerden
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Çankırı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 13:08
Yazdır
Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde kendilerine ait hayvan sürüsüne çobanlık yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil K'nin eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada Halil K, Çoraklık mevkisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Halil K'nin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı
Tarihi Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Tarihi Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Bu çileğin kilosu 200 TL
Bu çileğin kilosu 200 TL
Çocuklar internette en çok 'Oscar', 'The Backrooms' ve 'PSY'yi aradı
Çocuklar internette en çok 'Oscar', 'The Backrooms' ve 'PSY'yi aradı
Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor
Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor
Tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi
Tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi

Bu Habere Tepkiniz

MEB, mevcut aday öğretmenlerin adaylıklarının nasıl kaldırılacağını valiliklere bildirdi

MEB, mevcut aday öğretmenlerin adaylıklarının nasıl kaldırılacağını valiliklere bildirdi

12.05.2022 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin adaylıkları, Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamaları ve en az bir yıl öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Valilik tarafından kaldırılacak.
Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde neler değişti?

Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde neler değişti?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunundan sonra ikincil düzenleme olan yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı!
KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

https://www.kitapsec.com/magaza/atom-hafiza/&AnaKat=&arama=1-1-0a0-0-0-0-0-0
Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Özellikle; 3600 ek gösterge konusunda artık Başkan Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme de yaşandı. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor

Adliyede işitme engellilerin derdine 'tercüman' oluyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Engelsiz Adliye Projesi" kapsamında adliyede istihdam edilen işaret dili tercümanı aracılığıyla işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimi daha kolay ve hızlı sağlanıyor. Engellilerin adli süreçler hakkında kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Engelsiz Adliye Projesi" ile adliyelerde engelsiz iletişim ortamı yaratılması amaçlanıyor.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (06-11)

Haftanın fırsat ürünleri (06-11)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri