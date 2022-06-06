Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 14:01
Avşar Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, hakkında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'yi (32) yakaladı.
Savcılığa sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız