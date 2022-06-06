Okul müdürü trafik kazasında hayıtı kaybetti

Dalkılıç için İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Dalkılıç'ın yakınlarına taziyede bulundu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında bugün Milli Eğitim camiası olarak çok hüzünlü olduklarını söyledi.

55 yaşında hayatını kaybeden Dalkılıç'ın yaşamının önemli bir kısmını eğitime adamış bir öğretmen olduğunu ifade eden Yılmaz, İbrahim Dalkılıç'ın adının görev yaptığı okulda yaşatılacağını belirtti.

Dalkılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, "Hepimiz hüzünlüyüz, bu hüznü yüreğimizde hissediyoruz. Ailemize, yavrularımıza sabırlar diliyoruz. Hepimiz bu dünyada imtihan hayatını bir şekilde geçiriyoruz. Ama işte şimdi o bu güzel hayatı eğitim yolunda hizmetiyle vazifesinin başındayken tamamladı ve Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu ecelle aramızdan ayrıldı. Ama onun arkasından siz değerli kardeşlerimizin hüznü ve duası devam etmekte. Allah mekanını cennet eylesin. Makamını ali eylesin. Yaptığı bütün sevapları daim eylesin." diye konuştu.

Okunan duaların ardından Dalkılıç'ın cenazesi Hundi Hatun Camisine götürüldü. Kılınan öğle namazına müteakip cenaze ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Pınarhisar ilçesinde dün B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpışmıştı. Kazada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Dalkılıç'ın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda görevli olduğu belirtildi.