280 liralık un 500 lira oldu! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun 7'nci Olağan Genel Kurulu toplandı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı kaliteli ve vatandaşa makul fiyattan ekmek üretmeyi öncelediklerini ifade ederek, fırıncı esnafının para kazanmasını engellemeyecek şekilde fiyat politikası yürüttüklerini kaydetti.

"Esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) regülasyon uygulamalarına haziran ayından itibaren devam etmesinin uygun görüldüğü anımsatan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Desteklerin devam edecek olması esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekler olmasaydı hem tüketiciye anlatmakta zorluk çekecektik hem de fırıncı esnafımız ayakta durmakta zorluk çekecekti. 280 liraya aldığımız un 500 lira seviyesine yükseldi. Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı."