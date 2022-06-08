Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi tarafından 6 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi almak üzere 39 kadroluk ilana çıktı.

Takipçilerimizden gelen bildirimler sonucunda incelediğimizde; ilgili üniversite tarafından ilan edilen Honaz Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programında "Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve GIDA LOJİSTİĞİ alanında yayınları olmak" şartının arandığı, özellikle Lojistik alanında lisans/yüksek lisans yapan adaylara fırsat verilmediği görülmektedir.



İlgili programın akademik kadrosunu incelediğimizde; halihazırda Lojistik programında bu alanda lisans veya lisansüstü eğitim almış bir kişinin olmadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, Pamukkale Üniversitesi tarafından ilana müracaat edece aday sayısını sınırlandırmak için başvuracak adayların "GIDA LOJİSTİĞİ" üzerine yayınları bulunması istenmiştir. Özellikle öğretim görevlisi gibi ALES, lisans mezuniyet notu ve yazılı sınav gibi ölçütlerle değerlendirilen adaylarda ilave yayın şartı aranması üniversitelerin "almak istedikleri" adayların önünü açmaya yönelik yeni bir politikadır.

Üniversiteye öğretim görevlisi alımından neden illaki "GIDA LOJİSTİĞİ" şartı aradığını sorsak acaba kamuoyunu ikna edecek bir cevabı var mıdır?

Bu sorular ışığında, gerek ilgili alan mezunlarına başvuru yönünden gerekse başvuruyu sınırlandıran çalışma alan şartı yönünden Pamukkale Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz!

