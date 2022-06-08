8 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazına katılacak.
(İstanbul/17.07)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katılacak.
(Kars/09.45-14.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmara Grubu Vakfınca düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
4- TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.
- Adalet Komisyonunda 6. Yargı Paketi ele alınacak.
- KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğü hesapları incelenecek.
(TBMM/10.30/14.00/11.00/11.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenecek "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Balkanlar Diyaloğu" programına iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak törenine katılacak.
(Edirne/11.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00/15.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı kapanış programına katılacak.
(İstanbul/11.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ostim Teknik Üniversitesi Genç Ofis" açılışına katılacak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve kampüsü ile Eskişehirspor Kulübünü ziyaret edecek.
(Ankara/13.00/Eskişehir/16.15/16.30/18.30)
2- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabında erkeklerde eleme, kadınlarda yarı final mücadelesi yapılacak.
(Ankara/09.30)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız