Bakan Muş'tan çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi
Bakan Muş'tan çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: En ağır idari yaptırım uygulanacak.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 08 Haziran 2022 01:00
Ticaret Bakanı Muş, sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü videoya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız