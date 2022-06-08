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Erdoğan'dan vekillere: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı ve "Seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır. Bizim için sosyal medya söylemleri değil, sahada milletin ne dediği önemli" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Haziran 2022 07:52
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Erdoğan'dan vekillere: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan AK Parti'nin istişare toplantısında bazı milletvekilleri ile baş başa, bazı milletvekilleri ile de gruplar halinde görüşmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerde milletvekillerine 2023 seçimlerine yönelik uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın verdiği mesajlardan bazı önemli başlıklar şöyle:

MORALİNİZİ BOZMAYIN

Siz bakmayın 6'lı masanın 'şöyleymiş böyleymiş' dediğine, sosyal medyada yazılan çizilenlere. Bu ülkeyi yönetmek o kadar kolay değil. Kuraklık oldu, ardından salgın, sonra Rusya-Ukrayna krizi... Bütün bunlara rağmen biz 'yatırımlara devam' ettik, çarklar döndü. Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz. Ama bu kesimlerle ilgili de gereken adımlar atılacak. Sosyal medyada olup bitenlerle moralinizi bozmayın. Bizim için milletin ne dediği önemli. Biz sosyal medyaya bakmayız. Ben daha önce de söylüyordum 'Twitter cıvıtır' diye. Ben sosyal medyaya böyle bakıyorum. Biz sahaya bakarız. Sosyal medya ile iktidar olunmaz, sahada çalışarak seçim alınır. Rahat olun. Bu seçimleri de alacağız. Biz çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Biz iyi görünüyoruz, iyi durumdayız.

CHP'Lİ BELEDİYELER ÇUVALLADI

6'lı masaya bakın daha adayları yok. Bu masanın altı var, sağı var, solu var. Ne yaptıkları belli değil. Bizim seçimlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz kimseyi kırmadan dökmeden, dar gelirli grupları da rahatlatarak, çalışacağız seçimi alacağız. Siz de sahada rahat olun. Bir sıkıntımız yok. CHP'li belediyelerin yaptıklarını gördünüz. Bir tek musluk açtılar. Çuvalladılar. Teşkilat çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Biz çok güçlü bir teşkilatız. 12 milyon üyemiz var. Bunların her biri birer oy getirseler 24 milyon oy eder.

GÜBRE VE FINDIK FİYATLARI

Çiftçilerin gübre problemine yönelik yeni bazı adımlar atıyoruz. Problemi çözüyoruz. Bir takım yatırımcılarla görüştüm. Bu alanda gerekli yatırımlar yapılacak. Bu konu Türkiye'nin gündeminden çıkacak. Fındık fiyatını geçen yıl temmuzda açıklamıştı. Bu yıl da aynı dönemde açıklarız. Milleti mağdur etmeyecek bir fiyat açıklayacağız.

POLONYA'DAKİ UKRAYNALILAR

Biz sığınmacılarla ilgili olarak muhalefetten farklı düşünüyoruz. Zorla geri gönderme, baskı ile götürme olmaz. Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Polonya'da şu anda 3,5 milyon Ukraynalı var. Hiç duydunuz mu Polonya'da muhalefetin eleştirisini? Biz sınırda güvenlik koridorunu genişlettikçe, onlar da ülkelerine dönecektir eninde sonunda. Daha öncekiler nasıl döndüyse öyle döneceklerdir.

YÜCEL KAYAOĞLU

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