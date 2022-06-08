4 üniversite 184 personel alacak
İTÜ, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2022
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız