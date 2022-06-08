YKS adayları için büyük referans: Barajı olan bölümleri kazanma formülleri

Baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240'dan fazla başvurunun olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 10 gün kaldı. Sınav 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar YKS'ye son hızla hazırlanmaya devam ediyor. Peki gözde bölümleri kazanmak için sınavda nasıl bir performans göstermek gerekiyor?

Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi sıralama barajı koşulu olan programlara girebilmek için adayların YKS'de hangi testlerde ne kadar soru çözmesi gerektiğini SABAH araştırdı.İşte YÖK Atlas verilerine göre geçen yıl baraj koşulu olan bölümleri kazanan adayların YKS'deki başarı grafikleri:

Adaylar bu verileri inceleyerek 2022-YKS'de hedefledikleri programa yerleşebilmek için ne kadar net çıkarmaları gerektiği hakkında fikir sahibi olabilir.

TIP

Başarı sıralaması 50 bin. YÖK Atlas verilerine göre geçen yıl tıpta devlet üniversitesine yerleşen son öğrenci Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe sorularının yüzde 74'ü, TYT sosyal bilimler sorularının yüzde 84'ünü, TYT matematik testi sorularının ise yüzde 46'sını doğru çözdüğü görülüyor. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik sorularının yüzde 68'ini, AYT fen sorularının ise yüzde 75'ine doğru yanıt vermiş.

DİŞ HEKİMLİĞİ

Başarı sıralaması 80 bin olan diş hekimliğine geçen yıl minimum başarı ile giren öğrencilerin sınav performansı şöyle: TYT Türkçe'de yüzde 72, TYT sosyal bilimlerde yüzde 75, TYT matematikte yüzde 59, TYT fen bilimleri yüzde 69. AYT matematik yüzde 51, AYT fende ise yüzde 72.

HUKUKA YENİ BARAJ GELDİ

MİMARLIK

250 bin başarı sıralaması koşulu var. Geçen yıl mimarlıkta devlet üniversitesine yerleşen son öğrenci TYT Türkçe sorularının yüzde 69'unu, TYT sosyal bilimler sorularının yüzde 43'ünü, TYT matematik sorularının ise yüzde 33'ünü cevaplandırmış. AYT matematikte yüzde 21, AYT fende ise yüzde 25 başarı performansı yakalamış.

HUKUK

125 bin olan hukuk barajı bu yıl 100 bine çıkarıldı. Bu sıralamaya ulaşmak için TYT Türkçe'de yüzde 66, TYT sosyal bilimlerde yüzde 65, TYT matematikte ise yüzde 42'lik bir başarı performansı yakalamak gerekiyor. AYT edebiyat ise yüzde 66, AYT matematikte sorularının ise en az yüzde 28'ini doğru çözmek gerek.

MÜHENDİSLİKLER

Tercih yapabilmek için ilk 300 bine girmek gerekiyor. Geçen yıl yerleşen son adayın başarı grafiği şöyle: TYT Türkçe yüzde 60, TYT sosyal bilimler yüzde 43, TYT matematik yüzde 14. AYT matematik yüzde 21, AYT fen yüzde 16.

ÖĞRETMENLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

SÖZEL ÖĞRETMENLİKLER

Öğretmenlik programlarına da girebilmek için 300 bin başarı koşulu aranıyor. Türkçe, edebiyat, tarih gibi sözel öğretmenlik bölümleri için TYT Türkçe'de yüzde 72, TYT sosyal bilimlerde yüzde 51, TYT'de matematikte yüzde 3, AYT edebiyatta yüzde 34, AYT sosyal bilimlerde yüzde 50 başarı performansı göstermek gerekiyor.

SAYISAL ÖĞRETMENLİKLER

Matematik, fizik, kimya gibi sayısal öğretmenliklerde TYT'de Türkçe'de yüzde 51, TYT sosyal bilimlerde yüzde 29, TYT matematikte yüzde 13, AYT matematikte ise yüzde 23, AYT fende ise yüzde 26 başarı performansı yakalamak gerek.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLİKLERİ

TYT Türkçe'de yüzde 58, TYT sosyal bilimlerde yüzde 45, TYT'de fende yüzde 16'lık bir başarı performansı yakalayan bir aday Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) soruların yüzde 22'sini doğru yanıtlarsa İngilizce ya da Almanca gibi yabancı dil öğretmenliği programına yerleşebilir.

ORTALAMALAR DÜŞER

Uzmanlar başvuru sayısının çok olmasının adayların gözünü korkutmaması gerektiğini söylüyor. Başvuruların arttığı ve mezun sayısının fazla olduğu yıllarda ortalamaların düşeceğini söyleyen uzmanlar ''Bu durumda daha düşük puanlarla hedeflenen programları kazanma olasılığı artar'' dedi. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal bu yıl barajlar kaldırıldığı için daha düşük profilli adayların da başvuru yaptığını belirtti. Ünsal ''Ancak bu rekabeti artıracak bir kalabalık değil. Sıfır çeken aday sayısında da bu yıl patlama olacaktır. Ayrıca bu yıl başvurduğu halde sınava girmeyen sayısında da bir patlamanın olması beklenebilir'' dedi.

CEYDA KARAASLAN