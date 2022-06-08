Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi

Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.

Yağış sırasında yaşananlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini yağmurun aniden başlamasıyla bir afet yaşandığını söyledi.

Sokağın konum itibarıyla merkezde olduğunu belirten mahalle sakini, "Burada birden yağmur gelince araçlar suya kapıldılar. Bir motosiklet burada suya kapıldı. Allah'tan can kaybı yok. Burada bir can kaybı yaşanabilirdi." dedi.

Her yıl benzer durumun sokakta yaşandığını ifade eden mahalle sakini, "Yoğun yağmurda bu sokaktan sel gidiyor. Karşıdaki alan park olarak geçiyor. Senelerdir buraya bir park yapılmadı. En azından bir ağaç dikilmesi için müracaat ettik. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz." diye konuştu.