Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,11 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,7400
|16,7410
|17,1110
|17,1120
|Avro
|17,8820
|17,8830
|18,3790
|18,3800
|Sterlin
|20,9220
|21,0270
|21,4210
|21,5280
|İsviçre Frangı
|17,1360
|17,2220
|17,5310
|17,6200
|ANKARA
|ABD Doları
|16,7100
|16,7900
|17,0810
|17,1610
|Avro
|17,8420
|17,9220
|18,3390
|18,4190
|Sterlin
|20,8620
|21,0720
|21,3610
|21,5710