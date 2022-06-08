Ali Yalçın'dan 'öğretmen yer değişimi' açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal hesabından 3600 ek gösterge, öğretmen yer değişinmi konularında önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Haziran 2022 09:14
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın twitter hesabından 'Yıllardır verdiğimiz mücadele,6.Dönem Toplu Sözleşme kararımız,Örgütlü gücümüzle emeğimiz olan #EkGösterge düzenlemesinde kapsam 5.3 Milyonu kuşatacak kadar genişledi. 3600'ün altına,gösterge ve tazminat yansıtma oranı iyileştirmesi için Meclis sürecinde de gayretimiz sürecek.
'Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla, yer değiştirme işlemlerinin, 2022 yılı yer değiştirme dönemi içinde gerçekleştirilmesini talep ettik.' İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız