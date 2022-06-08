Banyodaki kadını gözetleyen tacizci tutuklandı

İstanbul'da banyodaki bir kadını pencereden gözetlerken yakalanan kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi.

DUŞTA İZLENDİĞİNİ FARK EDEN KADIN EŞİNE HABER VERDİ

Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi.

ÖFKELİ KOCA, TACİZCİYİ KOVALAMACA SONUCU YAKALAYIP DÖVDÜ

Ramazan K., şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı.

''ELİNİ AYAĞINI ÖPEYİM, AKLIM BAŞIMDA DEĞİL''

Tacizci, öfkeli kocanın elini öperek, "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi'' dedi.

CEPLERİNDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürdü.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı.

''ÇÖP KUTUSUNDAN ALDIM'' DEDİ

Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Muhammed Ç. emniyetteki ifadesinde olay günü işe gitmek için evden çıktığını ve bir binanın önünden geçerken su sesi duyduğunu söyledi.

''KENDİMİ KAYBETTİM''

Binanın önünde durakladığını ve sesin zemin kattaki daireden geldiğini söyleyen Muhammed Ç. "Banyo penceresi yere yakın olduğu için pencerenin dibine kadar yaklaştım ve su sesinin buradan geldiğine emin oldum. Daha sonra bir an kendimi kaybettim ve eğilerek banyo penceresinden içeri baktım. Banyo penceresi yarım açık vaziyetteydi. Bir süre pencereden içeri baktım ancak içerisi görünmediği için içerideki kişiyi göremedim" dedi.

''İLK DEFA YAPTIM PİŞMANIM''

Bu sırada arkasından bir kişinin yanına koşarak geldiğini gördüğünü ve panikleyerek kaçmaya başladığını anlatan Muhammed Ç. şöyle devam etti:

"Bir iki sokak kaçtıktan sonra ismini sonradan Ramazan K. olarak öğrendiğim ve içeriye baktığım dairenin sahibi olan kişi beni yakaladı. Daha sonra beni yakaladığı sokağa polisler geldi. Banyo penceresinin sinekliğini yırtmadım. Ben pencereden bakarken sineklik yırtıktı. Pencereden içeri bakarken banyoda bulunan ismini sonradan öğrendiğim kadının kendisini ya da evini daha önce gözetlemedim. Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Pişmanım.''

TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.